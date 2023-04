PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: (ert) Gefährliche Körperverletzungen in Taunusstein und Bad Schwalbach+++Schwerverletzt nach Unfall bei Idstein+++Berauscht in den Graben gefahren

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, Bushaltestelle Berliner Straße, Samstag, 22.04.2023, 00:24 Uhr

Am Samstagmorgen, um 00:24 Uhr kam es an der Bushaltestelle Berliner Straße zu einem Streitgespräch zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast, der keinen Fahrschein vorzeigen konnte. Als der Busfahrer vor der vorderen Tür des Busses stand, kamen plötzlich zwei weitere junge Männer dazu. Alle drei schlugen sodann auf den Busfahrer ein. Ein 38-jähriger Fahrgast, der dem Busfahrer zu Hilfe kam, wurde ebenfalls attackiert und getreten. Die drei Schläger flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um drei 15 - 22-jährige Taunussteiner handeln. Die Videoaufzeichnung des Busses wird noch ausgewertet. Der Busfahrer musste seine Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus in Wiesbaden behandeln lassen. Der 38-jährige Fahrgast, der dem Busfahrer zur Hilfe kam, wurde leicht verletzt und brauchte keine ärztliche Behandlung.

Bad Schwalbach, Parkplatz Schmidtberg, Samstag, 22.04.2023, 01:42 Uhr

Ebenfalls am Samstagmorgen wurden zwei junge Frauen auf dem Parkplatz Schmidtberg in Bad Schwalbach durch vier junge Männer geschlagen, getreten und beleidigt. Die beiden 16 und 18-jährige Freundinnen waren nach dem Frühlingsfest noch auf dem Festgelände, als die 4 Täter auf sie zukamen und anfingen sie verbal zu attackieren. In dem sich daraus entwickelnden Streitgespräch wurden die jungen Frauen geschlagen, getreten und beleidigt. Im Anschluss entfernten sich die vier jungen Männer in unbekannte Richtung. Die circa 14 bis 21-jährigen Täter sind den Geschädigten flüchtig bekannt und sollen aus Bad Schwalbach kommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter 06124 - 70780 zu melden.

Schwerverletzt nach Unfall

Idstein, B8 Höhe Abfahrt Oberrod, Freitag, 21.04.2023, 18:40 Uhr

Ein 42-jähriger Glashüttener befuhr mit seinem Audi die B8 aus Glashütten kommend in Fahrtrichtung Waldems-Esch. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer nach rechts in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen Überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 42-jährige verletzte sich hierbei schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden. Am Audi entstand ein Sachschaden von ca. 10000EUR. Da die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallfahrers festgestellt haben, wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des PKW war die B8 bis 20:00 Uhr komplett gesperrt.

Berauscht in einen Graben gefahren

Bad Schwalbach, Sonntag, 23.04.2023, zwischen 00:30 und 01:00 Uhr

Ein 25-jähriger Hohensteiner befuhr mit seinem Opel die K 663 von Bad Schwalbach OT Hettenhain kommend in Fahrtrichtung B 54. In einer Rechtskurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 100EUR. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten erhebliche Ausfallerscheinungen beim Unfallfahrer fest. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf mehrere verbotene Substanzen. Bei dem 25-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet.

