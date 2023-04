PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unbekannter zerkratzt PKW +++ Aktueller Blitzerreport +++ Verkehrsunfallflucht in Idstein sowie an einer Rastanlage

Bad Schwalbach (ots)

1. Unbekannter zerkratzt PKW,

Oestrich-Winkel, Gartenfeldstraße, 21.04.2023, 16:00 Uhr bis 26.04.2023,16:15 Uhr, Geisenheim, Winkeler Straße, 23.04.2023 bis 26.04.2023

(da)Gleich zweimal wurden in den vergangenen Tagen PKW durch unbekannte Personen zerkratzt. In Oestrich-Winkel musste die Halterin eines gelben Mini am Mittwoch gegen 16:15 Uhr feststellen, dass die linke Seite ihres Fahrzeugs über eine Länge von 80cm zerkratzt worden war. Sie hatte ihren PKW zuvor ordnungsgemäß in der Gartenfeldstraße geparkt. Täterhinweise sind nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 400EUR geschätzt. Ähnlich erging es dem Halter einer grauen Mercedes E-Klasse in Geisenheim. Dieser hatte seinen PKW am 23.04.2023 in der Winkeler Straße geparkt. Als er am 26.04.2023 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen 2m langen Kratzer an seiner Beifahrerseite feststellen. Der Sachschaden beträgt hier ca. 2.000EUR. Die Polizeistation Rüdesheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06722 / 9112-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage,

Idstein, Limburger Straße, 25.04.2023, 08:15 Uhr bis 25.04.2023, 18:50 Uhr

(da)Die Halterin eines roten Mazda CX-30 musste am Dienstag gegen 18:50 Uhr einen Unfallschaden an ihrem PKW feststellen. Diesen hatte sie zuvor gegen 08:15 Uhr in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Limburger Straße in Idstein abgestellt. Als sie wieder zu Ihrem Fahrzeug kam, musste sie diverse Kratzer an ihrer Stoßstange sowie über dem linken Radkasten feststellen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 2.000EUR geschätzt. Die für den Unfall verantwortliche Fahrerin bzw. der Fahrer hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne ihren bzw. seinen Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter 06126 / 9394-0 entgegen.

3. Aktueller Blitzerreport

(da) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Polizeiautobahnstation

1. Verkehrsunfallflucht auf Rastanlage, A 3, Bad Camberg, 26.04.2023, 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr

(da)Ebenso musste der Halter eines schwarzen Audi A4 Avant einen Unfallschaden an seinem, auf einer Autobahnrastanlage abgestellten, PKW feststellen. Der Audi war gegen 20:00 Uhr auf der A3 auf der Rastanlage Bad Camberg (Fahrtrichtung Limburg) an den dortigen Parkplätzen abgestellt. Als der Halter gegen 23:30 Uhr seine Weiterfahrt fortsetzen wollte, stellte er diverse Dellen und Kratzer an der gesamten Beifahrerseite seines Audis fest. Nach ersten Ermittlungen müssten diese Unfallschäden entstanden sein, als das neben dem Audi befindliche Fahrzeug ausparken wollte und hierbei diesen erfasste. Der Sachschaden wird derzeit auf 4.000EUR geschätzt. Anhand des Spurenbildes am Unfallort muss das unfallursächliche Fahrzeug über eine rote Farbe verfügen. Weitere Hinweise zum Fahrzeug oder der unfallverursachenden Person sind nicht bekannt. Die Polizeiautobahnstation Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 345 4140 entgegen.

