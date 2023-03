Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Sturzgeschehen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Bietigheimer Innenstadt ereignete. Aus noch ungeklärter Ursache war ein 17 Jahre alter Jugendlicher gegen 16.25 Uhr vom obersten Parkdeck des Parkhauses eines Supermarktes auf die Mühlwiesenstraße gestürzt. Er kam auf dem Gehweg links des dortigen Supermarkteingangs, nahe der Zufahrt zum Parkhaus, zum Liegen. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich in stationärer Behandlung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr in der obersten Etage des Parkhauses aufgehalten haben und Angaben zu der gestürzten Person, möglichen Begleitern oder Begleiterinnen sowie auch zu dem Sturzgeschehen machen können. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell