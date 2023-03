Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (22.03.2023) gegen 11:00 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West und der Bundesstraße 295 in Leonberg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Lkw stand auf der Bundesstraße 295 auf Höhe der Autobahnauffahrt Leonberg-West auf dem Geradeausfahrstreifen an der roten Ampel in Richtung Renningen. Zum gleichen Zeitpunkt standen links neben dem unbekannten Lkw ein 54-jähiger Lkw-Lenker und eine 27-jährige VW-Lenkerin auf den beiden Linksabbiegestreifen zur Auffahrt auf die Bundesautobahn 8. Nachdem die Ampel auf "grün" schaltete, fuhren alle drei Fahrzeuge los. Mutmaßlich entschied sich der unbekannte LKW-Lenker, entgegen seiner Fahrspureinordnung, nicht geradeaus zu fahren, sondern nach links abzubiegen und wechselte hierzu plötzlich auf den Abbiegestreifen. Um einen Kollision zu vermeiden, wich der 54 Jahre alte Lkw-Lenker nach links aus und stieß hierbei mit dem VW der 27-Jährigen zusammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Sowohl der 54-Jährige als auch die 27-Jährige blieben am Fahrbahnrand nach dem Verkehrsunfall stehen, der unbekannte Lkw fuhr ohne anzuhalten auf die Autobahn 8 in Richtung Stuttgart auf. Zum unbekannten Lkw ist bekannt, dass dieser eine litauische Fahrzeug-Zulassung hatte. Zudem soll der Sattelzug ein weißes Zugfahrzeug und einen Auflieger mit einer blauen Plane gehabt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder E-Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de.

