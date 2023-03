Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 41-Jährige leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (22.03.2023) kam es gegen 22:20 Uhr in der Käsbrünnlestraße in Sindelfingen zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine 41-Jährige zunächst mittig auf der Fahrbahn spazierte und hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Gegenüber der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung verweigerte die Frau, die sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, die Angaben ihrer Personalien und widersetzte sich jeglichen polizeilichen Anweisungen. Zudem beleidigte sie die eingesetzten Beamten lauthals. In der Folge wurde sie vorläufig festgenommen. Hierbei trat und spuckte die 41-Jährige in Richtung der Beamten. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung brachte die Frau aufgrund ihres Zustands in eine psychiatrische Einrichtung. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.

