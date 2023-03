POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 84-Jähriger wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Mittwoch (22.03.2023) zwischen 08.00 Uhr und 11.15 Uhr einen am Fahrbahnrand der Straße "Am Frauenhofgut" in Nufringen geparkten Hyundai. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem ...

