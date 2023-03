Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind kam es am Mittwoch (22.03.2023) gegen 18:40 Uhr in der Bietigheimer Straße in Ludwigsburg. Ein achtjähriges Mädchen wollte zu Fuß die Fahrbahn der Bietigheimer Straße überqueren und achtete hierbei mutmaßlich nicht auf den Fahrzeugverkehr. Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger BMW-Lenker den rechten Fahrstreifen der Bietigheimer Straße. Als das Kind auf die Fahrbahn trat, kollidierte es mit dem BMW und stürzte zu Boden. Hierdurch erlitt es schwere Verletzungen, eine Rettungswagenbesatzung brachte es in ein Krankenhaus. Am BMW entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell