Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz

Offenburg (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz wurde der mutmaßliche Aggressor durch die Polizei am Donnerstagnachmittag in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Unruhestifter verpasste nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen einem 54-jährigen Mann einen Stoß mit seinen Händen, so dass dieser sein Gleichgewicht verlor und mit seinem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Die durch den Sturz entstandene Platzwunde am Hinterkopf wurde unverzüglich durch den Rettungsdienst versorgt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Übeltäter durch die Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt, um weitere Konfrontationen zu vermeiden. Aufgrund der Missachtung der Anordnung und der fehlenden Kooperationsbereitschaft seitens des Mannes, musste dieser in Gewahrsam genommen werden.

