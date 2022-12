POL-OG: Gutach - Unfallflucht

Baden-Baden (ots) - Mit rund 1,3 Promille hat ein 49 Jahre alter Opel-Fahrer am Donnerstagabend einen in der Moltkestraße geparkten Volvo gerammt und musste deshalb seinen Führerschein in behördliche Verwahrung geben. Der Endvierziger prallte gegen 19:40 Uhr gegen die hintere Fahrzeugseite eines kurz vor dem Reutweg am rechten Straßenrand abgestellten Wagen. 25.000 Euro Sachschaden resultierten aus der ...

