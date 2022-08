Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Keiner wollte nachgeben

Ludwigshafen (ots)

Zwei Pkw-Fahrer wollten am Donnerstag (04.08.2022) einfach nicht nachgeben und blieben circa eine halbe Stunde in ihren Fahrzeugen sitzen und starrten sich an. Die Polizei wurde gegen 20.30 Uhr über eine Verkehrsbehinderung in der Bozener Straße informiert. Als die Polizei vor Ort erschien, stellten die Polizeibeamten zwei Pkw fest, die sich mitten auf der Fahrbahn gegenüberstanden. Demnach bogen ein 52- und ein 33-Jähriger aus gegenüberliegenden Seiten in die Bozener Straße ein. Da beide nicht gleichzeitig in die Straße einbiegen konnten, verharrten beide Männer in ihren Fahrzeugen, starrten sich an und hofften, dass einer von ihnen nachgeben würde. Da beide die Fahrbahn blockierten, waren andere Verkehrsteilnehmer gezwungen über den Fußweg zu fahren. Nur mit dem Erscheinen der Polizei gab der 33-Jährige schließlich nach und setzte einige Meter zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell