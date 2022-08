Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bargeld aus Fahrzeug gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten aus einem abgestellten Transporter über 4000 Euro Bargeld. Der weiße Mercedes Sprinter stand kurzzeitig und unverschlossen am Donnerstag (04.08.2022), gegen 13.30 Uhr, in der Ludwigsstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell