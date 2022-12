Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Betrug - Wer kennt die gesuchte Person?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1350

Die Polizei Dortmund sucht mit Lichtbildern einen mutmaßlichen EC-Karten-Betrüger.

Der unbekannte Mann steht im Verdacht, am 10. November gegen 10:20 Uhr die Geldbörse einer Seniorin in Bochum entwendet zu haben. Nach der Tat nutzte der Tatverdächtige die gestohlene EC-Karte und hob in einer Bank-Filiale an der Werner Straße in Lütgendortmund Geld vom Konto der Dame ab.

Kurz danach kam es zu einem weiteren Abhebeversuch an einem Bankautomaten an der Rheinischen Straße.

Hier finden Sie Lichtbilder von der gesuchten Person: https://polizei.nrw/fahndung/93361

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf den Lichtbildern und kann Hinweise zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort geben? Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell