Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, B3 - Schwerer Verkehrsunfall

Nachtragsmeldung

Ottersweier (ots)

Der 22-jährige Zweiradfahrer, wie auch der mutmaßliche Unfallverursacher in seinem VW Crafter, wurden beim Unfall nicht schwerer verletzt und der 37-Jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Der BMW, das Motorrad, sowie der VW mussten abgeschleppt werden. Um die Mittagszeit konnte nach Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle die B3 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 25.000 Euro. /ag

Ursprungsmeldung vom 9.12.2022, 08:56 Uhr POL-OG: Ottersweier, B3 - Schwerer Verkehrsunfall Ottersweier Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem BMW und einem Sprinter kam es am Freitagmorgen gegen 6:45 Uhr auf der B 3 zwischen Sasbach und dem Abzweig nach Ottersweier. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatte der 65 Jahre alte Fahrer eines Sprinters, der in Richtung Achern unterwegs war, einen LKW überholt. Hierbei stieß er frontal mit einem in Richtung Bühl fahrenden BMW eines 50-Jährigen zusammen. Das Auto wurde durch den Aufprall gegen das Motorrad eines ebenfalls in Richtung Bühl fahrenden 22-Jährigen geschleudert. Darüber hinaus kollidierte der Sprinter mutmaßlich mit dem zuvor überholten Scania-LKW. Der im Fahrzeugwrack eingeklemmte Autofahrer musste durch Kräfte der Feuerwehr Ottersweier befreit werden. Er musste nach Erstversorgung an der Unfallstelle lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der 37 Jahre alte Fahrer des Motorrades wurde wie der Sprinter Fahrer ebenfalls verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Bundesstraße ist derzeit aufgrund der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme gesperrt. /ag

