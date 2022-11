Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei stellt Betäubungsmittel sicher Hannover Hauptbahnhof am 12.11.2022 gegen 22:00 Uhr

Hannover (ots)

Durch den eigenwilligen Geruch hatte der Beschuldigte auf sich aufmerksam gemacht. Dieser veranlasste Zivilfahnder der Bundespolizei den 29-Jährigen zu überprüfen. Sie hatten offenbar den richtigen "Riecher". In einer Umhängetasche des Berliners fanden sie etwas mehr als 33 Gramm einer Marihuana-Tabak-Mischung, in seiner Reisetasche knapp 260 Gramm Marihuana sowie 5.400 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung. Auch verschreibungspflichtige Medikamente, die unter das Arzneimittelgesetz fallen, wurden beschlagnahmt. Der gebürtige Hildesheimer muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Arzneimittelgesetz verantworten. Die beschlagnahmten Drogen übernahm zuständigkeitshalber die Landespolizei.

