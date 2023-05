Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heckscheibe eingeworfen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben die Heckscheibe eines Autos mit einem Stein eingeworfen. Der schwarz BMW parkte am Montag zwischen 4 Uhr und 7:55 Uhr in der Malzstraße, in Höhe der Hausnummer 6. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen im fraglichen Zeitraum aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

