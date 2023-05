Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein Beziehungsstreit endet in Gewalt

Kaiserslautern (ots)

Eine 57-jährige Frau rief am Dienstagnachmittag die Polizei zu Hilfe. Zwischen ihr und ihrem Partner kam es in ihrer Wohnung in der Innenstadt zu einem Disput. Der Streit gipfelte darin, dass der 61-Jährige der Dame mehrfach ins Gesicht schlug. Des Weiteren führte ein Schlag mit einer Glasflasche in den Nacken der Partnerin dazu, dass das Gefäß zerbrach. Durch die Schläge trug die 57-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht und an den Händen davon. Zu Schnittverletzungen im Nacken, durch die zerbrochene Flasche ist es glücklicherweise nicht gekommen. Die Geschädigte lehnte es ab von dem Rettungsdienst vor Ort behandelt zu werden. Durch die hinzugerufenen Beamten, konnte die Situation beruhigt werden. Hierbei war ersichtlich, dass sowohl Mann als auch Frau erheblich alkoholisiert waren. Der Lebensabschnittsgefährte wurde durch die Polizisten mit auf die Dienstelle genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Diese soll Aufschluss über den Grad der Alkoholisierung geben. Zudem wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Den 61-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung. |kfa

