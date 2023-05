POL-PPWP: Pkw schneidet Bus: Drei Verletzte

Kaiserslautern (ots) - Eine 57-jährige Frau rief am Dienstagnachmittag die Polizei zu Hilfe. Zwischen ihr und ihrem Partner kam es in ihrer Wohnung in der Innenstadt zu einem Disput. Der Streit gipfelte darin, dass der 61-Jährige der Dame mehrfach ins Gesicht schlug. Des Weiteren führte ein Schlag mit einer Glasflasche in den Nacken der Partnerin dazu, dass das Gefäß zerbrach. Durch die Schläge trug die 57-Jährige ...

