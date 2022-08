Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Selbstbedienung

Sömmerda (ots)

Ein Anwohner wurde gestern Abend in Sömmerda auf zwei Männer aufmerksam, die sich an einem Kleidercontainer in der Straße des Friedens aufhielten. Dabei konnte er beobachten, wie die Unbekannten in aller Ruhe T-Shirts anprobierten und mit diesen auf Fahrrädern davonfuhren. Offensichtlich hatte das Duo aus dem Sammelcontainer Kleidung gestohlen. Wie die Täter ihre Beute aus dem Altkleidercontainer holen konnten und wie viele Kleidungsstücke sie mitgehen ließen, ist Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. (JN)

