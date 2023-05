Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht, Fahren ohne Führerschein, 3,2 Promille - Polizei nimmt betrunkenen Autofahrer (30) fest

Bochum (ots)

Die Ausparkversuche eines betrunkenen Autofahrers (30) endeten am Freitagabend, 19. Mai, in Bochum mit drei beschädigten Fahrzeugen und einer Festnahme.

Gegen 20.10 Uhr beabsichtigte ein 30-jähriger Autofahrer aus einer Parklücke in Höhe der Anschrift "Am Pumpwerk 7" in Bochum-Dahlhausen auszuparken. Nach Zeugenangaben fuhr der Mann beim Zurücksetzen zunächst gegen einen hinter ihm geparkten Pkw und anschließend gegen ein vor ihm geparktes Fahrzeug. Der Fahrer sei dann mit einer Bierflasche in der Hand ausgestiegen, über eine Mauer geklettert und weggelaufen. Die drei beschädigten Fahrzeuge ließ er zurück.

Eingesetzte Polizeibeamte entdeckten den Flüchtigen auf einem Garagenhof, wo er sich in einem Gebüsch versteckte. Der 30-Jährige (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Die Polizisten brachten ihn zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und nicht in der Lage war eine Sicherheitsleistung zu bezahlen, wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

