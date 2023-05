POL-BO: Radfahrer (33) bei Unfall verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots) - Am 19. Mai, gegen 11.15 Uhr, kam es in Bochum zu einem schweren Unfall. Ein 22-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto stadtauswärts auf der Universitätsstraße und fuhr in Richtung Querenburg ab. Am Ende der Ausfahrt bog er nach links auf die Schinkelstraße ein. Zeitgleich fuhr ein 58-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf dem Hustadtring und wollte weiter geradeaus auf die Universitätsstraße fahren. ...

