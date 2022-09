Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Amtzell

Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte - Bundesstraße zeitweise gesperrt

Mehrere Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, zu dem es am Mittwochabend auf der B 32 bei Amtzell gekommen ist. Gegen 17.30 Uhr bemerkte der 35-jährige Fahrer eines Sprinters auf seinem Weg nach Wangen den stockenden Verkehr vor ihm zu spät. Er wich nach links aus und prallte mit einem entgegenkommenden Ford zusammen, dessen Fahrer und seine schwangere Beifahrerin in Richtung Ravensburg unterwegs waren. Der 35-jährige Unfallverursacher sowie die 31 Jahre alte Schwangere verletzten sich durch den Unfall schwer. Sie wurden von Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch der Ford-Lenker erlitt leichte Verletzungen und musste zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 40.000 Euro. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr war zur Abbindung von auslaufenden Betriebsstoffen und Säuberung der Straße ebenfalls im Einsatz. Während den Maßnahmen war die Bundesstraße für längere Zeit voll gesperrt.

