Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (58) bei Unfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Am 19. Mai, gegen 11.15 Uhr, kam es in Bochum zu einem schweren Unfall. Ein 22-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto stadtauswärts auf der Universitätsstraße und fuhr in Richtung Querenburg ab. Am Ende der Ausfahrt bog er nach links auf die Schinkelstraße ein.

Zeitgleich fuhr ein 58-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf dem Hustadtring und wollte weiter geradeaus auf die Universitätsstraße fahren.

Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

