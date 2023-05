POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Witten (ots) - In der Zeit zwischen dem 16. (16 Uhr) und 17. Mai (7 Uhr) kam es in Witten zu Sachbeschädigungen und einem Diebstahl an einer Kita. Unbekannte hatten sich in dieser Zeit gewaltsam Zugang zum Außengelände des Kindergartens an der Schellingstraße 21 verschafft. Dort haben sie diverse Außenmöbel umgeworfen, Zäune beschädigt, Pflanzen herausgerissen und eine Kinderspielküche entwendet. Das zuständige ...

