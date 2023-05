Polizei Bochum

POL-BO: Polizeieinsatz: Verdächtige Feststellung an Herner Schule stellt sich als Fehlalarm heraus

Herne (ots)

Eine verdächtige Feststellung an einer Schule in Herne löste am Mittwoch, 17. Mai, einen Polizeieinsatz aus. Die Einsatzkräfte konnten dies schnell als Fehlalarm identifizieren.

Umgehend zur Schule entsandte Einsatzkräfte der Polizei umstellten ab kurz vor 13 Uhr das Gebäude an der Widumer Straße 8 und durchsuchten Raum für Raum alle Etagen. Nachdem alle Bereiche gründlich abgesucht worden waren und keine verdächtigen Feststellungen gemacht wurden, konnte der Notruf als Fehlalarm identifiziert werden.

Die Schülerinnen und Schüler wurden vorsorglich mit Bussen zur Akademie Mont-Cenis gebracht (Mont-Cenis-Platz 1). Hier wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

