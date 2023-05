POL-BO: Radarkontrollen für die 21. Kalenderwoche 2023

Bochum (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines möglichen Raubdeliktes, das sich in den frühen Morgenstunden des 14. Mai (Sonntag) gegen 2 Uhr ereignet hat. Ein 20-jähriger Bochumer war mit der S-Bahn unterwegs. An der Haltestelle "Langendreer S" stieg er aus und lief über die Hauptstraße in Richtung Markt. Nach aktuellem Kenntnisstand kamen ihm in Höhe der Hausnummer 146 drei bislang unbekannte Männer entgegen, ...

