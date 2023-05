POL-BO: Vermisstenfahndung: Giuseppe G. wohlbehalten angetroffen

Witten (ots) - Ein noch Unbekannter ist in der Nacht von Sonntag (14. Mai) auf Montag (15. Mai) in ein Altenwohnheim in Witten eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Stand verschaffte sich der Einbrecher gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zum Büro der Seniorenresidenz an der Elberfelder Straße in Bommern. Eine Nachtschwester bemerkte den Einbrecher und ...

