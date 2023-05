Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Wittener Seniorenheim - Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen und Zeugen

Witten (ots)

Ein noch Unbekannter ist in der Nacht von Sonntag (14. Mai) auf Montag (15. Mai) in ein Altenwohnheim in Witten eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Stand verschaffte sich der Einbrecher gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zum Büro der Seniorenresidenz an der Elberfelder Straße in Bommern. Eine Nachtschwester bemerkte den Einbrecher und alarmierte die Polizei. Nachdem der Unbekannte die Büroräumlichkeiten und die Küche durchsucht hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Zur Tatbeute liegen bislang keine Informationen vor.

Der Tatverdächtige wird als männlich, etwa 165 cm groß und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und ein weißes Basecap. Sein Gesicht habe der Mann nach Zeugenangaben mit einem Schal bedeckt, sodass lediglich die Augen zu sehen waren.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Telefonnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell