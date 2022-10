LPI-SHL: Hoher Beuteschaden

Suhl (ots) - Ein in der Karl-Liebknecht-Straße in Suhl abgestellten Pkw fiel in der Zeit von Sonntag, 13:00 Uhr, bis Dienstag, 07:30 Uhr, unbekannten Randalierern zum Opfer. Die Täter zerkratzten den Lack des Skodas und beschädigten die Scheibenwischer. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt die Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

