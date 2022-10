LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Walldorf/Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war Freitagabend gegen 18:50 Uhr mit seinem Volkswagen in Walldorf unterwegs. In der Fritz-Aßmus-Straße warf der Unbekannte eine gefüllte Wasserflasche aus Plastik aus dem geöffneten Autofenster und traf hierbei einen 64-jährigen Fußgänger an der Hand. Der blieb glücklicherweise unverletzt. Ein ähnlich gelagerter Sachverhalt ereignete sich am Sonntag in der Anton-Ullrich-Straße in Meiningen. Auch ...

