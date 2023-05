Polizei Bochum

POL-BO: Unbekannter raubt Seniorin (78) die Handtasche - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Raub in Bochum-Hamme am Samstagnachmittag, 13. Mai, ermittelt die Kripo und bittet um Zeugenhinweise.

Eine 78-jährige Seniorin aus Bochum war mit der Straßenbahn unterwegs, stieg an der Dorstener Straße an der Haltestelle Amtsstraße aus und lief die Feldsieper Straße entlang nach Hause. Gegen 15.20 Uhr wurde sie beim Aufschließen ihrer Haustür von einer unbekannten Person von hinten gestoßen und verlor das Gleichgewicht. Dabei wurde ihr die Handtasche (große schwarz-graue Beuteltasche aus Leder) entrissen. Darin befanden sich u. a. ein Portemonnaie mit Bargeld sowie ein Handy. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Dorstener Straße.

Die Seniorin blieb unverletzt.

Beschrieben wird der Räuber als männlich und ca. 20 bis 25 Jahre alt. Außerdem soll er zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und kurze braune Haare haben.

Wem ist dieser Mann aufgefallen? Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

