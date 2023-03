Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verletzter nach Unfall mit Drogen

Weilerswist (ots)

Am Do., 23.03.2023 gegen 11:30 Uhr geriet ein 36 - jähriger Euskirchener auf der Bundesautobahn 1 zwischen Weilerswist und Euskirchen mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume und zwei Leitpfosten. Beide Leitpfosten und ein Baum wurden hierbei aus den Boden gerissen. Anschließend kam das Fahrzeug mit mindestens einem Überschlag in der dortigen Senke im Grünstreifen zum Stillstand. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer mit einem Rucksack zunächst zu Fuß von der Unfallstelle. Als die verständigte Polizei den Mann schließlich in der Nähe in einem Gebüsch feststellte, zeigte sich dieser aggressiv und gewaltbereit; dabei machte er einen verwirrten Eindruck. Alles deutete auf einen Drogenkonsum hin. Da sich der Unfallfahrer nicht beruhigen ließ und sich die Gefahr konkretisierte, dass er wieder in Richtung der BAB rennt, wurde er von den Polizeibeamten überwältigt und zu Boden gebracht. Offenbar versuchte er dabei ein in seiner rechten Hosentasche befindliches Cutter-Messer zu ergreifen. Das konnte aber unterbunden werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden eine fünfstellige Summe Bargeld und illegale Betäubungsmittel gefunden. Außerdem hatte er eine geladene Schreckschusswaffe und Munition in seinem Rucksack dabei. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, wegen Drogenbesitz, Fahren unter Drogeneinfluss sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der durch den Unfall leicht verletzte 36 - jährige wurde im Krankenhaus ambulant behandelt, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell