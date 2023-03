Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Euskirchen (ots)

Eine 23 - jährige Frau aus Weilerswist befuhr mit ihrem Auto am 22.03.2023 gegen 16:25 Uhr die Georgstraße in Euskirchen und bog an der Kommerner Straße nach links ab. Dabei kam ihr ein 29 - jähriger Mann mit seinem Fahrzeug entgegen. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos zusammen. Der Mann wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe eines hohen vierstelligen Betrages.

