Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verwiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen

Bild-Infos

Download

Kreisgebiet Euskirchen (ots)

Kurz vor den Osterferien 2023 bieten die Verkehrsexperten der Kreispolizeibehörde Euskirchen am Dienstag, 28.03.2023, zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, wieder eine kostenlose Verwiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen an. Interessierte können ihr Wohnmobil, ein Wohnwagen-Gespann, aber auch ein SUV oder ein VAN auf dem Parkplatz am Mühlenpark in 53894 Mechernich (an der B 266) wiegen lassen. Es müssen nur die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) des Zugfahrzeugs sowie des Anhängers oder auch des Wohnmobils mitgebracht werden. Ausschließliches Ziel der Aktion der Kreispolizeibehörde Euskirchen ist die Prävention und Information - aus diesem Grund werden festgestellte Überladungen im Rahmen der Veranstaltung nicht geahndet. Da viele Camper oftmals die zulässige Beladung ihres Fahrzeuges überschätzen, kommt ein Fahrzeug mit gefüllten Wassertanks, Gasflaschen und persönlichen Gepäckstücken schneller an seine maximal erlaubte Zuladung als gedacht. An einem Informationsstand der Verkehrsunfallprävention beraten Kolleginnen und Kollegen über Gefahren durch Ladungslücken und fehlende Ladungssicherung. Sie geben aber auch Hinweise beispielsweise zu fahrphysikalischen Vorgängen, einer drohenden Übermüdung am Steuer, den benötigen Ausrüstungsvorschriften und die richtige Bildung von Rettungsgassen. Die Kreispolizeibehörde Euskirchen weist aber auch darauf hin, dass nach der kostenlosen, zu Präventionszwecken dienenden Verwiegeaktion in den kommenden Wochen verstärkt wieder repressive Kontrollen des Ferienreiseverkehrs stattfinden. Bei den unangekündigten, kreisweiten Kontrollen werden Verstöße im Hinblick auf Überladung, Ladungssicherung, Kinderrückhaltesysteme oder die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt dann auch konsequent geahndet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell