API-TH: Schwerer Lkw Unfall auf A 4 bei Erfurt

Erfurt (ots)

Am heutigen Samstagabend, um 19:15 Uhr, kam es auf der BAB 4 in Richtung Dresden, kurz nach der Anschlussstelle Erfurt/Ost, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw VW und einem polnischen Sattelzug. Der 64-jährige Fahrzeugführer des Pkw Golf unterschätzte dabei die gefahrene Geschwindigkeit des vorausfahrenden polnischen Sattelzuges auf dem rechten Fahrstreifen und fuhr auf das linke Heck des Sattelaufliegers auf. Dabei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 44-jährige weißrussische Sattelzugfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Dresden war nach dem Unfall für Rettungs- und Bergemaßnahmen für rund 1,5h voll gesperrt. Aktuell ist nur der rechte Fahrstreifen frei, aufgrund von andauernden Reinigungsarbeiten. Es bildete sich ein bis zu 4 km langer Rückstau im abendlichen Reiseverkehr. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 7.000,- Euro.

