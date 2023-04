Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hasbergen: Festnahmen nach Schockanruf - findiges Ehepaar kooperierte mit Polizei - Zeitgleich vollendeter Enkeltrick

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag haben Betrüger ihre Rechnung ohne einen 86-Jährigen Osnabrücker und seine drei Jahre jüngere Ehefrau gemacht. Während eines Schockanrufs von falschen Polizisten informierten die findigen Rentner die echte Polizei - und die nahm gleich zwei Täter an der Zieladresse in der "Gmünder Straße" fest. Gegen 14.45 Uhr nahm das strafbare Handeln seinen Lauf. Die Betrüger meldeten sich bei einem Osnabrücker Senior und teilten ihm mit, dass es in der Nachbarschaft einen Raubüberfall gegeben habe und man nun das Bargeld des 86-Jährigen sichern müsse. Während der Rentner die Täter mit Aussagen über Wertsachen in einem Bankschließfach bei Laune hielt, informierte seine Ehefrau parallel die echte Polizei. In enger Kooperation mit Beamten aus Osnabrück gelang es schließlich, zwei Täter zu lokalisieren und diese an der Wohnanschrift des Ehepaares festzunehmen. Bei den Abholern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 18 und 23 Jahren. Am heutigen Donnerstag wurden die Beschuldigten beim Amtsgericht Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde bei dem 23-Jährigen aus Bielefeld eine Untersuchungshaft angeordnet, der 18-Jährige aus Bad Salzuflen wurde nach einem umfassenden Geständnis auf freien Fuß gesetzt.

Nahezu zeitgleich kam es in Hasbergen zu einem vollendeten Enkeltrick einer zweiten Tätergruppierung. Die Betrüger riefen eine eine 80-jährige Anwohnerin der Straße "Birkenweg" an und teilten ihr mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Für die Freilassung forderten die Täter eine hohe fünfstellige Summe von der Seniorin. Gegen 17 Uhr kam es letztlich zu der Übergabe von Schmuckstücken in vierstelliger Höhe an eine unbekannte Abholerin. Die Tätern wird wie folgt beschrieben:

- ca. 165cm groß - ca. 30 Jahre alt - vollständig schwarz gekleidet - schwarze Jacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe - gräulich, bräunlicher moderner Rucksack

Die Polizei aus Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Abholerin geben können oder denen ein verdächtiges Fahrzeug im "Birkenweg" aufgefallen ist, sich zu melden. Tel: 0541/327-2115 oder -3203.

Tipps von der Polizei:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. - Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Die (echte) Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Rufen Sie Ihre Angehörige im Zweifel immer unter der echten Telefonnummer zurück!

