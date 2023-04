Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Streitigkeiten eskalierten - Mann schoss mit Schreckschusswaffe

Osnabrück (ots)

Ein eskalierender Streit führte am Mittwochabend zu einem größeren Polizeieinsatz an der Pagenstecherstraße. Gegen 20:30 Uhr wurden Schüsse auf dem Parkplatz eines Discounters gemeldet, die Polizei entsandte zahlreiche Streifenwagen. Zeitgleich wurde die Fahndung nach einem Mercedes CL 500 herausgegeben, in dem der mutmaßliche Täter sitzen sollte. Noch auf dem weitläufigen Parkplatz konnte das Fahrzeug von einer Streife gestoppt werden, die Insassen wurden unter Vorhalt der Dienstwaffen aus dem Fahrzeug herausgesprochen und festgenommen. Zuvor hatten die Beamten noch beobachten können, wie ein Gegenstand aus dem Pkw in ein Gebüsch geworfen worden war. Dort wurde eine Schreckschusspistole im Kaliber 9 mm aufgefunden.

Dem Einsatz waren Streitigkeiten auf dem Discounterparkplatz vorausgegangen. Drei Frauen hatten in einem Pkw auf dem Parkplatz gesessen, neben ihnen parkte der Mercedes. Als eine der Frauen das Fenster ein Stück herunterließ, wurde sie plötzlich von der 20-jährigen Insassin des Mercedes beleidigt. Es kam zu verbalen Streitigkeiten, bis ein 22-jähriger Lengericher dem Mercedes entstieg und mit einer Schusswaffe in der Hand auf den VW der Frauen zuging. Er versuchte die Fahrertür zu öffnen, als dies misslang, gab der 22-Jährige drei Schüsse in Richtung Boden ab. Anschließend setzte er sich zurück in den Mercedes und der Pkw versuchte sich zu entfernen.

Am Tatort hatte eine Frau die drei abgeschossenen Patronenhülsen gesichert und übergab sie den Beamten. Der 22-Jährige und seine 20-jährige Begleiterin, eine Frau aus Damme, wurden zu Polizeidienststellen gebracht.

Auf die Frau kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung zu.

Den 22-Jährigen erwarten Ermittlungen wegen Bedrohung und Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz. Bei ihm wurden u. a. zwei Schreckschusspistolen, zugehörige Munition und ein Baseballschläger beschlagnahmt.

Zahlreiche Kunden des Discounters und Gäste eines Schnellrestaurants wurden Zeugen des Vorfalls.

