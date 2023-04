Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Leichtkraftrad kollidierte mit Reh - Fahrer schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstag gegen 05:10 Uhr befuhr ein 58-jähriger Georgsmarienhütter mit seinem Roller die Voxtruper Straße in Richtung Osnabrück. Kurz vor der Stadtgrenze querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Leichtkraftrads stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. An dem Zweirad entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 500 Euro, es wurde abgeschleppt. Das Reh konnte am Unfallort nicht mehr festgestellt werden.

