POL-OS: Osnabrück/Hellern: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Bramsche (ots) - Am Dienstagnachmittag fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 17:20 Uhr auf dem Radweg an der Straße "Zur Stiege" in westliche Fahrtrichtung. Aus der Straße "Am Bahndamm" kommend fuhr zeitgleich ein unbekannter Autofahrer in Richtung "Düstergatt" und missachtete dabei die Vorfahrt der 17-jährigen Bramscherin. Es kam infolgedessen zur ...

