Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Meppen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter in der Große Straße in Meppen aus einem Wintergarten und einer Garage Diebesgut in Höhe von mehreren tausend Euro. Sie erlangten unter anderem neben Werkzeug auch drei Motocross Maschinen sowie ein Pedelec. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931-949-0 zu melden.

