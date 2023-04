Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Automobilmuseum vor Polizeigebäude (Pressemitteilung "Ikonium")

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Lingen - Automobilmuseum vor Polizeigebäude (Pressemitteilung "Ikonium") Vor kurzem fand die Besichtigung des ersten Standorts des mobilen "Ikonium" statt, dem vermutlich kleinsten Automobilmuseum der Welt. Ab Ende Mai wird das "Ikonium" für drei Monate direkt vor dem historischen Polizeigebäude in der Georgstraße in Lingen an der Ems zu finden sein. Die viel befahrene Kreuzung bietet einen idealen Standort für die Präsentation historischer Fahrzeuge. Die Ausstellung wird alle zwei bis drei Wochen neue Exponate aus der Automobilhistorie präsentieren und somit regelmäßig für Abwechslung sorgen. Bei der Besichtigung des Standorts waren die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, sowie Vertreter der örtlichen Polizeidienststelle anwesend. Auch Andreas Eiynck, Direktor des Emslandmuseums und Unterstützer der Museumsinitiative "Ikonium", war zugegen. Initiator des "Ikonium" ist neben Kurt Strube auch Norbert Tewes, Willi Renz, Jutta Wolters und Christian Veldboer, die einen großen Anteil am Entstehen des kleinen Museums haben. Einer der ersten Leihgeber, Hubert Voss, war ebenfalls bei der Besichtigung dabei. Das Exponat, das er zur Verfügung stellt, bleibt jedoch bis zur Eröffnung geheim, um die Überraschung nicht zu verderben. Die Eröffnung des "Ikonium" verspricht ein spannendes Event für Automobilliebhaber und Geschichtsinteressierte gleichermaßen. Details zur Eröffnung und den ausgestellten Objekten werden bis zum Eröffnungstag geheim gehalten, um die Spannung und Vorfreude aufrechtzuerhalten. Besucher/innen können sich auf eine beeindruckende Vielfalt an historischen Fahrzeugen und einzigartigen Exponaten freuen, die die Geschichte des Automobils lebendig werden lassen. Das Team hinter dem "Ikonium" lädt alle Interessierten herzlich zur Eröffnung Ende Mai ein und freut sich darauf, das kleinste Automobilmuseum der Welt in Lingen an der Ems der Öffentlichkeit zu präsentieren

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell