POL-EL: Nordhorn - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Papenburg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch haben bislang unbekannte Täter in der Dieckhausstraße in Papenburg bei einem BMW und einem Mercedes jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Sie entwendeten aus den Fahrzeugen die Lenkräder, sowie aus dem Mercedes ein Tablett. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu ...

mehr