POL-OS: Bramsche: PKW flüchtig nach Unfall mit Radfahrerin - 17-Jährige leicht verletzt

Bramsche (ots)

Am Montagnachmittag fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 17:20 Uhr auf dem Radweg an der Straße "Zur Stiege" in westliche Fahrtrichtung. Aus der Straße "Am Bahndamm" kommend fuhr zeitgleich ein unbekannter Autofahrer in Richtung "Düstergatt" und missachtete dabei die Vorfahrt der 17-jährigen Bramscherin. Es kam infolgedessen zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch die 17-Jährige zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt fort. Beim dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen gräulichen Kleinwagen gehandelt haben. Wer Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bramsche unter 05461/94530.

