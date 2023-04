POL-SO: Schwerer Motorradunfall nach missglücktem Überholvorgang

Welver (ots) - Die Abwesenheit des Bewohners nutzten in der Zeit von Donnerstag, 16.45 Uhr bis Karfreitag, 15.30 Uhr, bislang unbekannte Einbrecher, um in das Einfamilienhaus an der Straße Hellweg einzubrechen. Hierzu schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Innere des Hauses. Nachdem in dem Objekt sämtliche Schränke und ...

mehr