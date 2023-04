Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Landesweite Kontrollaktion gegen Raser im Straßenverkehr

Kreis Soest (ots)

Die Polizei des Kreises Soest hat sich am gestrigen Karfreitag an einer landesweiten und länderübergreifenden Kontrollaktion gegen Raser im Straßenverkehr beteiligt. Überdies richtete sich diese Aktion auch gegen die sogenannte illegale Tuningszene. Polizeiliches Ziel solcher Aktionen ist es, Fahrzeuge, bei denen Umbauten und technische Veränderungen vorgenommen wurden und bei denen dadurch die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist, zu identifizieren und grobe Verstöße zu ahnden. Vor allem aber sollen die Fahrzeugführer solcher Pkw durch Aufklärungsmaßnahmen zu verkehrsgerechtem Verhalten angehalten werden. Insgesamt wurden 13 getunte Fahrzeuge kontrolliert, an denen aber überwiegend regelkonforme technische Veränderungen vorgenommen worden waren. Lediglich in 5 Fällen mussten Verwarngelder in diesem Zusammenhang erhoben werden. Festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden in 121 Fällen mit einem Verwarngeld geahndet. In 69 Fällen musste sogar eine Anzeige gegen die Raser gefertigt werden. Bei zwei Rasern war die Geschwindigkeitsüberschreitung so hoch, dass die Verwaltungsbehörde im Nachhinein Fahrverbote verhängen wird. Ebenfalls durchgeführte Alkohol- und Drogenkontrollen verliefen am gestrigen Tag negativ. (hn)

