Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Kollision im Kreisverkehr - Radfahrerin verletzt

Geseke (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.55 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Geseke mit ihrem Opel die Markusstraße in Richtung Ernst-von-Bayern-Straße. In dem folgenden Kreisverkehr stieß sie seitlich mit ihrem Auto gegen das Rad einer 79-jährigen Frau aus Geseke. Dabei beachtete die junge Frau offensichtlich die Vorfahrt der Radlerin nicht. Die ältere Frau verlor die Kontrolle, kam zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob die Radfahrerin bei dem Unfall zu weit in der Mitte des Kreisverkehrs fuhr, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist eher gering. (hn)

