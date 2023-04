Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrerin eines Pedelec nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am 06.04.2023, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 78-jährige Lippstädterin mit ihrem Pedelec den südlichen Radweg der Holzstraße . In Höhe des Triftweges beabsichtigte sie, auf die andere Straßenseite zu wechseln, um ihre Fahrt auf dem Radweg der Nordseite fortzusetzen. Beim Queren der Straße missachtete die Fahrerin die Vorfahrt eines 50-jährigen Lippstädters, welcher mit seinem Motorrad die Holzstraße in Richtung Cappel befuhr. Es kam zu einer leichten Kollision beider Fahrzeuge. Hierdurch kam die Radfahrerin zu Fall und wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rtw zur Untersuchung in ein Lippstädter Krankenhaus verbracht, von wo aus sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. (Alf)

