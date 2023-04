POL-SO: Zeitungspakete in Brand gesetzt

Ense- Höingen (ots) - Am 05. April, gegen 03:45 Uhr, kam es An der Lied zu einem Alleinunfall mit einem Kraftrad. Eine Zeugin fand ein auf der Seite liegendes, beschädigtes Krad am Fahrbahnrand und informierte die Polizei. Eine Person konnte an der Unfallstelle nicht ausfindig gemacht werden. Was geschah: Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17-jähriger Werler ...

mehr