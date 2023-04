Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholfahrt mit Leichtkraftrad endet im Krankenhaus

Ense- Höingen (ots)

Am 05. April, gegen 03:45 Uhr, kam es An der Lied zu einem Alleinunfall mit einem Kraftrad. Eine Zeugin fand ein auf der Seite liegendes, beschädigtes Krad am Fahrbahnrand und informierte die Polizei. Eine Person konnte an der Unfallstelle nicht ausfindig gemacht werden. Was geschah: Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17-jähriger Werler mit seinem Kraftrad die Straße An der Lied in Richtung Lüttringen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Der 17-Jährige flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und suchte seine Freundin auf. Von dort aus wurde ein Rettungswagen gerufen, der den Werler in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht hat. Im Krankenhaus stellten die entsandten Polizeibeamten, einen deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem 17-Jährigen fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Somit wurde der Grund für die Flucht von der Unfallstelle klar. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den Werler wurde nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr mit einer Gefährdung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell