POL-SO: Soest - Kind nach Unfall gesucht

Soest (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge wie eine männliche Person sich an einem Fahrrad am Bahnhof zu schaffen machte. Der Zeuge wählte sofort den Notruf. Dies schien der Dieb bemerkt zu haben und ließ von seinem Vorhaben ab. Er flüchtete mit einem Koffer in der Hand in Richtung Unterführung. Die entsandten Polizeibeamten konnten den Mann am Parkhaus "Leckgadum" ...

