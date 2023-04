Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am Dienstag um 21:15 Uhr, kam es in einem Supermarkt auf dem Herzog-Adolf-Weg zu einem Ladendiebstahl. Ein 23-jähriger Soester befüllte seine Einkaufstasche mit diversen Fleischwaren und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte den Dieb mit seiner Beute vor dem Geschäft stoppen. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug der 23-Jährige dem Mitarbeiter mit der Faust in das Gesicht. Beide gingen zu Boden und mehrere Zeugen eilten zur Hilfe. Der Dieb konnte bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde leicht verletzt. Der 23-jährige Dieb leistete auch bei der Festnahme durch die Beamten erheblichen Widerstand. Dabei wurde eine Polizeibeamtin ebenfalls leicht verletzt. Er wurde in das Polizeigewahrsam in Soest verbracht. Ermittlungen ergaben, dass gegen den Soester auch noch ein offener Haftbefehl bestand. Darüber hinaus wird gegen ihn ein Verfahren wegen Räuberischem Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (ja)

